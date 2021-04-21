Владимир Путин начал послание к Федеральному собранию, президент приготовил «нечто новое»

Президент России Владимир Путин начал свое ежегодное послание к Федеральному собранию. СМИ уже успели назвать его посланием «нового времени». Ожидается, что коронавирус и меры поддержки станут ключевой темой.

Сколько именно времени займет послание российского президента, не известно. Телеканалы заложили на него в сетке вещания один час. По предварительным данным, его до 13:00 будут транслировать Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Ранее в Госдуме назвали возможные темы послания президента. По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в первую очередь, президент выскажется по социальным вопросам. Вероятно, он расскажет о новых инструментах по борьбе с бедностью.

Речь может пойти о пособиях и выплатах. Кроме того, ожидается, что глава государства будет говорить о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Депутат полагает, что глава государства расскажет о механизмах, благодаря которым россияне смогут активнее зарабатывать и выйти из кризиса.

Кроме того, отмечалось, что в ходе этого послания президент озвучит «нечто новое» для россиян.

Отметим, что последнее послание президента Федеральному собранию длилось час и 12 минут. Тогда Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в Конституцию страны и предложил установить ее приоритет над требованиями международного законодательства, внесли в нее положение о Госсовете, расширить полномочия парламента и другое.

В прошлом году президент также озвучил меры поддержки на фоне новой коронавирусной инфекции.