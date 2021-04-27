Улице Книпович вернули историческое название Смоляная

Улице Книпович вернули историческое название Смоляная
Улицу Книпович переименовали в Смоляную. Фото: google.maps

В Петербурге улице Книпович, расположенной в Невском районе, вернули историческое названия Смоляная. Постановление о переименовании улицы подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, с 1871 года Смоляная улица входила в состав Стеклянного городка — исторического района Петербурга, в котором улицы называли в соответствии с промышленным профилем — Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая. С 1976 года улицу назвали в честь революционерки Лидии Книпович.

Вернуть улице историческое название предложил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Его инициативу поддержали на заседании Топонимической комиссии.

Петербуржцам, живущим на этой улице, не придется менять документы о регистрации — они сохранят юридическую силу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главу Невского района хотят уволить «Коммунисты России» за попытку переименовать улицу Книпович в Смоляную.

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Улице Книпович вернули историческое название Смоляная
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