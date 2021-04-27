В Петербурге изменятся маршруты троллейбусов на 8 мая

В Северной столице в связи с тем, что будет проходить торжественное шествие «Невский парад», которое посвящено Дню Победы 8 мая изменятся маршруты троллейбусов № 28 и № 43. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

В субботу, 8 мая, когда в центре города состоится торжественное шествие «Невский парад», посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах на час изменится маршрут троллейбусов. Так, с 14:00 до 15:00 прекращается троллейбусное движение по проспекту Большевиков, проспекту Пятилеток и улице Подвойского.

Таким образом, троллейбус №28 следует от остановки «Река Оккервиль» по улице Дыбенко, по проспекту Большевиков и по действующей трассе до остановки «Станция метро «Ломоносовская»».

При этом троллейбус №43 будет отправляться от остановки «Хасанская улица» далее по Хасанской улице, к Индустриальному проспекту и по действующей трассе до остановки «Площадь Ленина».

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