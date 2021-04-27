Президент России Путин передал Эрмитажу уникальный экспонат

Президент России Владимир Путин передал в коллекцию Государственного Эрмитажа на хранение уникальные и особенные экспонаты. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Владимир Путин в ходе своей поездки в Северную столицу передал в хранилище Эрмитажа редкие предметы, которые были созданы по заказу императора Александра II.

На счет Эрмитажа поступил комплект церковной утвари. Он является частью набора для совершения таинства евхаристии — освящение продуктов особым образом, а затем их употребление.

Экспонат изготовили в 1877 году в Петербурге. Его заказал императорский двор для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус в Лондоне великой княгиней Марией Александровной, после свадьбы — герцогиней Эдинбургской.

Помимо этого, Путин поговорил с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским по поводу планов развития музея.

Сегодня рабочий график президента страны насыщенный — он встретится с губернатором Северной столицы и побывал на заседании Совета законодателей РФ.

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