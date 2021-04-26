В России проверят все школьные учебники после замечания Путина

В России проверят все школьные учебники после замечания Путина
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Минпросвещения планирует проверить все школьные учебники после критики президента России Владимира Путина.

Напомним, во время послания Федеральному собранию глава государства некоторых современных школьных учебниках истории ничего не написано про Сталинградскую битву.

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сенатор от Ленинградской области и заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов объяснил, что президент России Владимир Путин в своем послании большое внимание уделил решению задач, стоящих перед страной.

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В России проверят все школьные учебники после замечания Путина
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