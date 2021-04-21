Сергея Перминова впечатлила речь Путина: это глубоко проработанное послание

Сенатор от Ленинградской области и заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов объяснил, что президент России Владимир Путин в своем послании большое внимание уделил решению задач, стоящих перед страной. Об этом сообщает «Online47».

Сенатор заметил, что то, о чем говорил президент сегодня касается всех и каждого. По словам Перминова, такие вопросы не стоят на повестке дня ни в одной стране мира в посткоронавирусный период. Также заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» отметил, что Путин особое внимание уделил науке, образованию и внутреннему туризму.

По мнению сенатора, сейчас очень важно поддержать «слабые» и «сильные» регионы. Перминов объяснил, что для слабых регионов долги по коммерческим кредитам свыше 25% доходов заменят бюджетными кредитами.

А для более крепких субъектов решили формировать специального пула средств, его называют инфраструктурный кредит.

Отмечается, что решения коснутся вопросов и поставки школьных автобусов, «скорых», и вопросов экстренной медицины и развития туризма.

Перминов признается, что думает о вхождении Ленинградской области состав 10-12 регионов-лидеров, которые первыми будут претендовать на получение инфраструктурных кредитов для решения необходимых вопросов.

В Ленобласти множество проектов, которые требует финансовых вливаний. А сегодняшнее послание российского лидера приблизило запуск новых программ.

Перминов назвал послание президента проработанным и крайне стратегическим.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что политические убийства недопустимы.