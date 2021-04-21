Путин заявил, что политические убийства недопустимы

Путин заявил, что политические убийства недопустимы
Путин заявил об этом в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Он отметил, что Запад никак не отреагировал на покушение на убийство Лукашенко.

Президент России Владимир Путин сегодня, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию заявил, что не одобряет перевороты и политические убийства. Он считает, что подобные действия – переходят все границы.

Путин считает, что в мире привыкли вводить санкции и грубо навязывать свою волю другим. Но самое опасное то, что начались попытки государственных переворотов и убийств – например, как это было с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы перешли уже»,

— отметил президент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и призвал Запад не пересекать «красную линию».

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