Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и призвал Запад не пересекать «красную линию»

Завершая ежегодное послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин, затронул вопросы внешней политики. По его словам, Запад не прекращает недружественные акции.
«Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы», — заметил российский президент.
При этом он подчеркнул: попытки зацепить нашу страну стали «новым видом спорта».
Президент добавил: Россия ведет себя сдержанно, но намерена давать ассиметричный и быстрый ответ. Он также предостерег все страны от пересечения «красной линии» в отношениях с Россией. По его словам, страна сама определит, где проходит эта «красная линия».
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Россия за четыре дня начнет оформлять электронные визы.