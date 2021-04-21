Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и призвал Запад не пересекать «красную линию»

Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и призвал Запад не пересекать &#171;красную линию&#187;
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Завершая ежегодное послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин, затронул вопросы внешней политики. По его словам, Запад не прекращает недружественные акции.

«Если другие страны не хотят вести диалог и выбирают высокомерный тон, то Россия найдет способ защитить свои интересы», — заметил российский президент.

При этом он подчеркнул: попытки зацепить нашу страну стали «новым видом спорта».

Президент добавил: Россия ведет себя сдержанно, но намерена давать ассиметричный и быстрый ответ. Он также предостерег все страны от пересечения «красной линии» в отношениях с Россией. По его словам, страна сама определит, где проходит эта «красная линия».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Россия за четыре дня начнет оформлять электронные визы.

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