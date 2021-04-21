Россия будет оформлять электронные визы за четыре дня

Россия будет оформлять электронные визы за четыре дня
Президент России Владимир Путин. Фото: скриншот

Россия начнет впускать туристов, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Он призвал упростить получение электронной визы.

«Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей», — завил Владимир Путин. По его словам, страна уже ждет гостей на чемпионат Европы по футболу.

Глава государства призвал упростить получение электронной визы. Срок оформления, добавил он, должен составлять четыре дня.

Ранее Gazeta.SPb писала о мерах поддержки для российских регионов.

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