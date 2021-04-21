Путин пообещал помочь регионам с долгами

Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин сообщил о мерах поддержки регионам.

По словам Владимира Путина, страна развивается только тогда, когда развиваются регионы. Как отметил президент, нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Если она превышает 25% дохода, ее заместят бюджетными кредитами.

Владимир Путин также предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, которые были предоставлены для противодействия пандемии.

Кроме того, глава государства предложил ввести новые инфраструктурные кредиты для регионов. На эти цели выделят 500 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России появятся новые меры социальной поддержки для семей детьми. На выплаты смогут рассчитывать одинокие родители, беременные мамы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, родители школьников.