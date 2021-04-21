Выплаты на школьников, одиноким родителям и помощь беременным: объявлены меры поддержки для семей с детьми

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, особое внимание уделил мерам социальной поддержки для семей с детьми. Объявлено о новых выплатах для одиноких родителей, на школьников, а также больничных для молодых мам.

Так, Владимир Путин подчеркнул: особенно важно защитить детей, которые воспитываются одиноким родителям. В России уже есть выплаты на детей до трех лет и от трех до семи лет. Теперь одинокие родители начнут получать по 5 650 рублей в месяц на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно.

Владимир Путин также предложил выплачивать беременным женщинам в сложной жизненной ситуации по 6 350 рублей в месяц.

Кроме того, по словам президента, молодые мамы должны получать в полном объеме больничные по уходу за ребенком до семи лет вне зависимости от стажа.

Еще одну выплату получат родители школьников – по 10 тысяч рублей. Эта выплата будет единовременной. Она же будет распространяться на будущих первоклассников.

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