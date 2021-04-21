Кешбэк для туристов и компенсация путевок в лагеря: Путин озвучил меры поддержки

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу возвращения средств за туристические поездки для туристов и половины стоимости путевок детей в лагеря.

Такие предложения президент России озвучил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, с которым он выступает в среду, 21 апреля.

По словам президента, до конца года должна быть продлена программа 20%-ного туристического кешбэка за поездки по России.

Еще одна мера – возврат половины стоимости путевок для детей в лагеря. Президент подчеркнул, что здоровью детей должны уделить особое внимание.

«Детский отдых надо сделать максимально доступным. Предлагаю в этом году возвращать половину стоимости путевки», — сказал президент.

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