В Петербурге 1 по 3 мая поменяется место посадки в автобусы № 211

В Северной столице 1, 2, 3 мая у станции метро “Чёрная речка” будет изменено место посадки в автобус № 211. Об этом сообщается на сайте Администрации Петербурга.
Стало известно, что с 1 по 3 мая из-за дорожных работ на набережной Чёрной речки, а точнее от Коломяжского моста до улицы Савушкина будет изменен маршрут движения и место посадки в автобусы № 211.
Так, автобусы № 211 со стороны Зеленогорска будут ехать по улице Савушкина, Академика Крылова, Приморскому проспекту. улицы Академика Шиманского, улицы Савушкина обратно в сторону Зеленогорска.
Для пассажиров важно знать, что с 1 по 3 мая садиться в автобусы № 211 будет будет можно на улице Академика Крылова, на остановке у выхода из вестибюля метро вместо посадки с улицы Савушкина.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице в связи с тем, что будет проходить торжественное шествие «Невский парад», которое посвящено Дню Победы 8 мая изменятся маршруты троллейбусов № 28 и № 43.