В Петербурге начали на 40% меньше выздоравливать от COVID-19

Во вторник, 27 апреля, показатель заболеваемости коронавирусом в Петербурге упал. Медики зарегистрировали на 5,31 % меньше новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником.

Спад второй волны пандемии продолжается, но медленно и нестабильно. Однако по сравнению с 20 апреля на 1,08 % выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями.

Как сообщили на сайте правительства Петербурга, за неделю также на 4,06 % уменьшилось количество активно больных коронавирусом.

Напомним, вторым по числу заболевших среди регионов России остается Петербург. В Северной столице наметился рост. Так, еще в субботу, 24 апреля, в городе подтвердили 689 случаев заболевания, 27 апреля сообщают уже о 712 заболевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге растет заболеваемость COVID-19, после майских праздников может стать еще хуже.