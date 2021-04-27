В Петербурге растет заболеваемость COVID-19, после майских праздников может стать еще хуже

Пока в России падает заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, Петербург показывает рост. Не исключено, что после майских праздников ситуация может только ухудшиться, а горожанам придется жить при действующих ограничениях дольше.

Неутешительную статистику во вторник, 27 апреля, опубликовал оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса. Так, в России зафиксировали снижение суточного прироста заболевших по стране. С 22 апреля он постепенно снижался.

Накануне этот показатель составлял 8803 человека, а сегодня уже — 8053.

Отметим, что лидером по заболеваемости остается Москва, где за последние 24 часа выявили 2098 заболевших. Днем ранее сообщалось о 2687 заразившихся.

Вторым по числу заболевших остается Петербург. В Северной столице наметился рост. Так, еще в субботу, 24 апреля, в городе подтвердили 689 случаев заболевания, 27 апреля сообщают уже о 712 заболевших.

Ранее власти города отмечали, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге улучшается, но темп снижения заболеваемости замедляется.

Еще хуже ситуация в городе может стать после майских праздников. В Петербурге, судя по всему, майские «каникулы» проведет немало туристов.

Gazeta.SPb писала о том, что Петербург стал одним из самых популярных направлений для поездок на майские праздники. По данным сервиса для бронирования жилья TVIL.RU, Петербургу предпочтение на майских праздниках отдают 15% туристов.

Не исключено, что существующие ограничения в результате могут продлить на еще больший срок. Так, в апреле масочный режим уже продлевали до 15 мая. Напомним, что в городе было отменено обязательное использование перчаток для индивидуальной защиты в общественных местах.