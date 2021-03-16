Петербург попал в тройку самых популярных направлений на майские праздники

В 2021 году Первомай и День Победы совпадают с праздником Светлой Пасхи, празднование которой приходится на 2 мая. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В 2021 году Первомай и День Победы совпадают с праздником Светлой Пасхи, празднование которой приходится на 2 мая. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По данным сервиса для бронирования жилья TVIL.RU Северная столица является одним из самых популярных направлений для поездок на майские праздники наряду с Ялтой и Сочи.

Так, поездку в Ялту выбрали 22% пользователей, отправятся в Сочи 20%, а Петербургу отдали предпочтение 15%. Также в десятку избранных туристических направлений внутри страны попали Кисловодск (13%), Москва (10%), Калининград (7%), Банное (5%), Казань (5%), Углич (4%), Ростов-на-Дону (4%). Отметим, что в среднем туристы приезжают в Северную столицу на 4 ночи, а за проживание платят 2,9 тысяч рублей.

При этом чаще всего на праздники путешественники останавливаются в отеля (58,88%) и квартирах (31,81%), а реже всего предпочитают дома (8,61%). Также 42,71% предпочитают отдых парами, а еще 23,73% планируют поездки на майские с детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристическая сфера Северной столицы получит более 200 миллионов рублей в качестве антикризисной поддержки.