Более 200 млн рублей направят на поддержку сферы туризма в Петербурге

В Петербурге поддержат сферу туризма. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В Петербурге поддержат сферу туризма. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В Северной столице 204 млн рублей направлено на программу поддержки возобновления деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма, в феврале в Петербурге завершилась программа предоставления микрозаймов под 3% малому и среднему бизнесу в сфере туризма в целях выплату зарплаты сотрудникам, уплаты налогов и взносам с фонда заработной платы.

Было принято решение увеличить лимит финансирования по этой программе на 150 млн рублей дополнительно. Ранее было выделено 100 млн рублей.

Сейчас Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса запустил программу для поддержки и возобновления деятельности.

В перечень предприятий, которые попадают под программу, среди прочих, вошли предприятия, организующие конференции и выставки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году.