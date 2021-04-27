Здание Биржи Петербурга может обрушиться

Специалисты Минкульта осмотрели здание после выпуска программы «Неделя в Петербурге». Оказалось, что постройка находится в критическом состоянии.

Речь идет об историческом здании Биржи на стрелке Васильевского острова. Разрушение происходит не первый год.

Как сообщил телеканал 78.ru, существует угроза того, что постройка может частично обрушиться с необратимыми последствиями для всего памятника архитектуры. Также на несущих конструкциях замечены новые трещины, которые постепенно расширяются.

Реставрировать исторический памятник будут в три этапа. Первый закончится в мае этого года и обойдётся в 300 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реставрации Биржи.