Здание Биржи Петербурга может обрушиться

Здание Биржи Петербурга может обрушиться
Здание Биржи отреставрируют. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Специалисты Минкульта осмотрели здание после выпуска программы «Неделя в Петербурге». Оказалось, что постройка находится в критическом состоянии.

Речь идет об историческом здании Биржи на стрелке Васильевского острова. Разрушение происходит не первый год.

Как сообщил телеканал 78.ru, существует угроза того, что постройка может частично обрушиться с необратимыми последствиями для всего памятника архитектуры. Также на несущих конструкциях замечены новые трещины, которые постепенно расширяются.

Реставрировать исторический памятник будут в три этапа. Первый закончится в мае этого года и обойдётся в 300 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реставрации Биржи.

здание Биржи новости СПб


 

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Здание Биржи Петербурга может обрушиться
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