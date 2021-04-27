У Бузовой появится собственное шоу на ТНТ, но уже без Бородиной

У Бузовой появится собственное шоу на ТНТ, но уже без Бородиной
Бузова будет вести шоу без Бородиной. Фото: скриншот instagram

Российская певица и телевизионная ведущая Ольга Бузова готовится возглавить новый большой проект, который в ближайшее время появится на телеканале ТНТ.

Так, в новом проекте в гости к Бузовой будут приходить знаменитости отечественного шоу-бизнеса, спорта и кинематографа. Они будут принимать участие в разных играх, будут высказываться по поводу фактов из своей приватной жизни и рабочих будней.

Как сообщили на сайте StarHit, что рабочее название программы стало «Селебрити».

Ксению Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести «Перезагрузку» на канале».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова отказалась от роли ведущей в перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю».

бородина против бузовой ольга бузова тнт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нюша отреагировала на слухи о беременности
У Бузовой появится собственное шоу на ТНТ, но уже без Бородиной
«Не заметил»: автомобилист протаранил «ГАЗель» дорожных ...
В Петербурге задержали бойца ММА Артема Тарасова из-за потасовки на вокзале
Стала известна самая безопасная страна в период пандемии COVID
Петербуржцев о мокром снеге и ветре 28 апреля
Здание Биржи Петербурга может обрушиться
Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID