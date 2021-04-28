В Австралии на берег выбросило «очень странное» судно

В Австралии на берег выбросило «таинственную» лодку-призрак.

Необычную находку нашли в бухте Варата в штате Виктория. В местной полиции сообщили, что «очень странное» судно покрыто ракушками.

Лодка оказалась исследовательским беспилотником Saildrone, одним из трех запущенных калифорнийской компанией в 2019 году в Новой Зеландии в целях проведения научных исследований в южном полушарии, сообщает NZ Herald.

В конце 2019 года сигнал беспилотника был потерян. Считалось, что он столкнулся с айсбергом в районе Южной Америки, но, как выяснилось, судно дрейфовало 18 месяцев, пока его не выбросило на берег Австралии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. В связи с этой ситуацией, на данный момент, образовалась «пробка» из 321 судна.