«Рейнджерс» обыграли «Баффало» благодаря 36 сейвам Шестеркина

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейберс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в присутствии 1 796 зрителей и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Брендан Смит, Алексис Лафренье и Мика Зибанежад. У «Баффало» единственную шайбу забросил Сэм Рейнхарт.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который раньше выступал за СКА, отразил 36 из 37 бросков по собственным воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, имея в своем активе 58 очком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.