Названы симптомы, при которых нужно незамедлительно вызывать врача

Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача. Фото: Pixabay

Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача. Фото: Pixabay

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов перечислил симптомы, при которых нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Среди них — боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта и смазанная речь.

«Все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии. Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом.