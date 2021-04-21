Врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии

Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом. Фото: pixabay

Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом. Фото: pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но во многих случаях речь идет о других болезнях.

Врач рассказал в интервью радио Sputnik, что человек действительно может повторно заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку такие случаи встречаются все чаще. Однако прежде чем начать лечиться, нужно точно выяснить, о какой именно инфекции идет речь.

Если у ранее переболевшего человека вновь появились простудные симптомы, то для начала нужно исключить вероятность того, что это не грипп или обычная простуда. Для этого есть тест-система на грипп и ПЦР-тест на коронавирус.

Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом.

«При первом заболевании вирус выделяется при тестировании, и он хранится, а если вдруг человек заболевает повторно, то второй раз берут вирус и сравнивают. Если они отличаются, то речь идет о повторном заражении. Если они одинаковые, то мы не можем сказать, что это повторное заражение, а не продленная форма первого заражения», — объяснил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян.