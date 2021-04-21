Врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии

Врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии
Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом. Фото: pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но во многих случаях речь идет о других болезнях.

Врач рассказал в интервью радио Sputnik, что человек действительно может повторно заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку такие случаи встречаются все чаще. Однако прежде чем начать лечиться, нужно точно выяснить, о какой именно инфекции идет речь.

Если у ранее переболевшего человека вновь появились простудные симптомы, то для начала нужно исключить вероятность того, что это не грипп или обычная простуда. Для этого есть тест-система на грипп и ПЦР-тест на коронавирус.

Перенесший COVID человек, который вновь получил положительный тест на коронавирус, по факту может и не болеть новым вирусом.

«При первом заболевании вирус выделяется при тестировании, и он хранится, а если вдруг человек заболевает повторно, то второй раз берут вирус и сравнивают. Если они отличаются, то речь идет о повторном заражении. Если они одинаковые, то мы не можем сказать, что это повторное заражение, а не продленная форма первого заражения», — объяснил врач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян.

врач пандемия повторное заражение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии
Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России
В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию
Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
В Ленинградском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 мая
Крупный пожар в промзоне на Волхонском шоссе локализовали
В Пулково в среду задержали два рейса