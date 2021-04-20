Гинцбург: к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян

Гинцбург: к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

К ноябрю текущего года надо охватить вакцинацией примерно 70% россиян. Такое мнение выразил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для достижения такой цели «нужно работать по всем направлениям».

В эфире программы «Док-ток» на Первом канале Гинцбург также объяснил, как связан промежуток между первым и вторым компонентом вакцины и уровнем антител в крови. По его словам, если пройдет не 21 день, а 14, то их количество будет меньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первую очередь вакцину от COVID-19 нужно вводить людям старше 65 лет и лицам, у которых в анамнезе есть хронические заболевания.

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