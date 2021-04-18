Мясников рассказал, что нельзя делать перед вакцинацией от COVID

Александр Мясниковотметил, что сейчас доступны средства для предотвращения тяжелых вариантов течения COVID-19. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясниковотметил, что сейчас доступны средства для предотвращения тяжелых вариантов течения COVID-19. Фото: кадр из видео на Youtube

В первую очередь вакцину от COVID-19 нужно вводить людям старше 65 лет и лицам, у которых в анамнезе есть хронические заболевания. Об этом рассказал главврач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, хронических заболеваний препарат не обостряет. Что касается побочных явлений, то это может быть, по словам доктора, только сильная аллергия на компоненты препарата.

Как сообщили «РИА Новости», специалист рекомендует перед вакцинацией не консультироваться с лечащим врачом. Многие доктора перестраховываются и дают медотвод, из-за чего жизнь не вакцинированных людей оказывается под опасностью.

Также Мясников рассказал, что не нужно сдавать на антитела перед прививкой. Так как препарат защищает не от конкретного штамма, а от всех.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что среди хронических заболеваний, при которых показана вакцинация, он выделил диабет, ожирение и гепатит. Об этом рассказал Александр Мясников.