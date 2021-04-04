Мясников рассказал, кому жизненно необходима прививка от коронавируса

Мясников рассказал, кому нужно прививаться от коронавируса. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников рассказал, кому нужно прививаться от коронавируса. Фото: кадр из видео Youtube

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал два основных показания к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Специалист написал в своем Telegram-канале, что вакцинация от COVID-19 в первую очередь нужна пожилым людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических болезней.

«От ковида в 99,99 процентах умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?», — пишет Мясников.

Среди хронических заболеваний, при которых показана вакцинация, он выделил диабет, ожирение и гепатит. Врач подчеркнул, что вакцина не вызывает обострения заболеваний, а осложнения бывают редко и, как правило, это аллергические реакции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса.