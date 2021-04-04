Голикова: в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране резко возросло количество граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции.

Голикова заявила об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она призвала россиян пройти вакцинацию от коронавируса в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы поберечь свое здоровье и здоровье близких. Вице-премьер отметила, что прививка совсем не страшная и проходит безболезненно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация «Спутником Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом. Этот препарат является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V».