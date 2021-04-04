Голикова: в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса

Голикова: в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса
Татьяна Голикова призвала активно прививаться от коронавируса. Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране резко возросло количество граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции.

Голикова заявила об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Она призвала россиян пройти вакцинацию от коронавируса в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы поберечь свое здоровье и здоровье близких. Вице-премьер отметила, что прививка совсем не страшная и проходит безболезненно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано три вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация «Спутником Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом. Этот препарат является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V».

вакцинация от коронавируса Россия татьяна голикова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова: в России резко выросло число желающих привиться от коронавируса
Петербургского блогера избили после интервью про жизнь с ВИЧ
Скорая помощь доставила в больницу акробата, упавшего с качелей в цирке на ...
Один человек погиб при квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного
Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту Пулково
В Петербурге почтили память бывшего председателя ЗакСобрания Вадима Тюльпанова
Во Всемирный день бродячих животных Беглов напомнил о грядущем ...
Россияне стали чаще использовать мат в соцсетях после его запрета