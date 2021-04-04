Вакцинация «Спутником Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом

Прививка вакциной «Спутник Лайт» вдвое снижает вероятность заболевания коронавирусом, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия-1», что вариант антиковидной вакцины «Лайт» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V». Облегченный вариант «Спутника» требует только одной прививки. Если привиться им отдельно без введения второго компонента, то вероятность заболевания снижается на 50-60%.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта.

«Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как протекает коронавирус у вакцинированных пациентов.