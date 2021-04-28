Пьяные посиделки под Петербургом закончились ножевым ранением

Полиция устанавливает обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в Курортном районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в поселке Песочный в д. 73 по ул. Новгородской.

По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего после совместного распития спиртных напитков, мужчина нанес ножевое ранение своему дяде. Пострадавший госпитализирован с непроникающим ранением в область груди, в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.