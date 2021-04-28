В лесу во Всеволожском районе нашли труп

Во Всеволожском районе в лесном массиве был обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 27 апреля обратился очевидец и рассказал о том, что около 14:40 во время прогулки он обнаружил труп неизвестного мужчины.

На место выехали сотрудники полиции и обнаружили труп с гнилостными изменениями с посмертными дефектами мягких тканей и частично костей. На вид погибшему около 40 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются. Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница.