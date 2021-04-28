За сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека

Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Фото: ГУ МВД по СПб

Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Фото: ГУ МВД по СПб

В Петербурге перед судом предстанут трое подозреваемых в наркосбыте метадона через даркнет. Полиция установила, что они причастны к девяти «сделкам» на юго-западе города.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, в апреле 2020 года оперативники задержали участников организованной группы, продававших метадон через интернет-магазин в одном из мессенджеров. Это 24-летний организатор, 39-летний закладчик и 40-летняя администратор интернет-магазина.

Следователи выяснили, что они причастны как минимум к девяти продажам наркотиков в Кировском и Красносельском районах. Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты.

Всем троим предъявлено обвинение, им грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочка, отравившаяся метадоном, пришла в себя: её делом заинтересовался СК Петербурга.