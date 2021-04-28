За сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека

За сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека
Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Фото: ГУ МВД по СПб

В Петербурге перед судом предстанут трое подозреваемых в наркосбыте метадона через даркнет. Полиция установила, что они причастны к девяти «сделкам» на юго-западе города.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, в апреле 2020 года оперативники задержали участников организованной группы, продававших метадон через интернет-магазин в одном из мессенджеров. Это 24-летний организатор, 39-летний закладчик и 40-летняя администратор интернет-магазина.

Следователи выяснили, что они причастны как минимум к девяти продажам наркотиков в Кировском и Красносельском районах. Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты.

Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Фото: ГУ МВД по СПб
Они распространяли метадон через тайники-закладки, а сами наркотики хранили в арендованной квартире на улице Морской Пехоты. Фото: ГУ МВД по СПб

Всем троим предъявлено обвинение, им грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочка, отравившаяся метадоном, пришла в себя: её делом заинтересовался СК Петербурга.

даркнет метадон наркосбыт новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подземный переход у «Лахта Центра» построят к концу 2023 года
В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты обсудят ЗНОП и наказы ...
На Московском вокзале задержали бойцов ММА Тарасова и Солонина
За сбыт метадона в даркнете под суд пойдут три человека
Как уничтожить COVID-19 за секунду и неожиданное проявление инфекции – ...
Петербуржца задержали за изнасилование восьмилетней падчерицы
В лесу во Всеволожском районе нашли труп
В гимназии на улице Восстания искали взрывчатку после анонимного сообщения