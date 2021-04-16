Девочка, отравившаяся метадоном, пришла в себя: её делом заинтересовался СК Петербурга

В четверг, 15 апреля, семилетняя девочка была экстренно госпитализирована с тяжелым отравлением наркотическим веществом — метадоном. Сегодня малышка пришла в себя.

Дошкольницу госпитализировали в детскую больницу имени Филатова из квартиры на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга, где она проживает вместе с родителями. Врачи, поставив диагноз, сразу передали информацию в правоохранительные органы. По предварительным данным, малышка, находясь дома, съела конфету, принесенную из детского сада. После этого ей стало плохо.

Состояние девочки было крайне тяжелым, но благодаря усилиям врачей, сегодня пострадавшая пришла в себя и начала дышать самостоятельно. Тем не менее, поводов для беспокойства пока достаточно — ребенку все еще необходимо постоянное наблюдение медиков и лечение.

Детский сад и администрация Фрунзенского района пока никак не прокомментировали случившееся, но инцидентом заинтересовались следователи. Сотрудники ГСУ СК России по Петербургу инициировали доследственную проверку по факту токсического отравления — по её результатам будет принято процессуальное решение.

Буквально 2,5 месяца назад аналогичный случай произошел в Ленинградской области — пострадала годовалая девочка. 24 января в полицию Тосненского района поступила информация от врачей о госпитализации маленького ребенка из квартиры на Первомайской улице города Никольское. Малышка была в тяжелом состоянии, медики диагностировали отравление метадоном.

Впоследствии в причастности к произошедшему заподозрили наркозависимого дядю девочки. Она зашла к нему в комнату, а выйдя, вскоре почувствовала себя плохо. На месте происшествия полицейские нашли шприцы и пакет со следами порошкообразного вещества.

В мае 2015 года с отравлением метадоном в одну из больниц Петербурга поступил 16-летний подросток. Обстоятельства отравления в этом случае неизвестны — как только юноше стало лучше, он самовольно сбежал из медицинского учреждения и скрылся в неизвестном направлении.