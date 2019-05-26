В Петербурге 16-летний подросток отравился метадоном

В субботу, 25 мая, около 13:00 часов дня сотрудники полиции получили информацию о госпитализации несовершеннолетнего подростка.

Сотрудники медицинского учреждения проинформировали полицейских, что в ночь с 19 на 20 мая в больницу был госпитализирован подросток 2003 года рождения в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У ребенка было зафиксировано отравление метадоном. Позже он совершил самовольный уход из медицинского учреждения и скрылся в неизвестном направлении. На данный момент местоположение несовершеннолетнего устанавливается.

По факту поступившей информации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления обстоятельств.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти иномарку нашли еще до заявления о пропаже.