В Ленобласти иномарку нашли еще до заявления о пропаже

В субботу, 25 мая, около полуночи в отделение полиции Кингисеппского района обратился 68-летний мужчина с заявлением о пропаже автомобиля.

Пострадавший рассказал, что в ночь с 23 на 24 мая у деревни Удосолово неизвестным злоумышленником было совершено хищение автомобиля марки «Хундай Солярис», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов за день до обращения автовладельца, 24 мая, около 22:00 часов вечера обнаружили указанное транспортное средство в кювете на 82 км дороги «Петродворец-Кейкино» после ДТП. В салоне находился 32-летний мужчина, который был изобличен в совершении преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге похищена дорогостоящая иномарка.