В Петербурге похищена дорогостоящая иномарка

Автомобиль стоит почти 2 млн рублей. Фото: www.kia.ru
Автомобиль стоит почти 2 млн рублей. Фото: www.kia.ru

Вчера, 25 мая, около 14:42 часов дня в службу «112» поступило обращение от 47-летнего мужчины о том, что у него пропал автомобиль.

Автомобиль марки «Киа Мохав» 2016 года выпуска был похищен во временной период с 23 мая 17:00 часов вечера до 25 мая 14:00 часов дня от дома 46 по проспекту Просвещения в Санкт-Петербурге.

Сумма причиненного материального ущерба составила 1,9 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 пункта «б» УК РФ. Сотрудники полиции приняли меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто полиция хищение
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