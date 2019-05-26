В Петергофе найден снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас произведен во времена ВОВ. Фото: Росгвардия
Боеприпас произведен во времена ВОВ. Фото: Росгвардия

В субботу, 25 мая, на территории Петергофа был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд калибра 152 миллиметра был найден местными жителям в Луговом парке, который находится на улице Братьев Горкушенко. О народце оперативно сообщили в экстренные службы.

Сообщение было зафиксировано около 9:00 часов утра, после чего на место находки немедленно прибыли специалисты и сотрудники полиции.Также на место происшествия прибыли взрывотехники Западного военного округа, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что данный снаряд был произведен в годы ВОВ. В 21:00 часам вечера снаряд был обезврежен и забран военнослужащими.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка рассказала об отваливающейся плитки с дома на Непокоренных.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
взрывотехники зво снаряды времен ВОВ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По Невскому проспекту пройдут тысячи барабанщиков
В Петербурге пройдет традиционный большой велопарад
Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» стартует в Петербурге
Беглов попросил поддержки у подписчиков «ВКонтакте»
Соревнования по пауэрлифтингу «Белые ночи» стартуют в Петербурге
В Петергофе найден снаряд времен Великой Отечественной войны
В аварии с фурой на КАД погиб 19-летний пассажир
Садальский прокомментировал финал «Голос.Дети»