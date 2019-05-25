Петербурженка рассказала об отваливающейся плитки с дома на Непокоренных

Местная жительница уверяет, что никому до этого нет никакого дела.

Обо всем рассказали сегодня, 25 мая, в социальной сети «Вконтакте». Горожанка поделилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» фотографиями и видео, на которых видно, что дом номер два на проспекте Непокоренных скоро может лишится всей плитки – она отваливается не первый месяц.

«Ситуация с обрушением плитки не меняется, она как падала, так и продолжает падать, действий никаких не предпринимается»,

— возмущается автор поста.

Она также отмечает, что наблюдает за происходящим как минимум месяц. На снимках заметно – некоторые плитки вот-вот отвалятся. Петербуржцы переживают, что она однажды прилетит кому-нибудь на голову.

«Там уже висела ленточка. И в сетку закрывают места обрушений. Но ремонта нет»,

— подтверждает одна из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Петроградке полиция выехала на вызов, где актеры тестировали пиротехнику и оружие.