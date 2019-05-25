В Петербурге полиция выехала на вызов, где актеры тестировали «пояс шахида» и оружие

Снимали мигранта-каскадера. Фото: pixabay
Снимали мигранта-каскадера. Фото: pixabay

Соседи вызвали полицию из-за подозрительных киношников во двор на Петроградской.

Кинолюбители надели на нелегального мигранта пояс с петардами во дворе Петербурга. Это увидели соседи, и полагая, что готовится какая-то противоправная акция, вызвали наряд полиции.

В правоохранительные органы 23 мая около 19:00 позвонил жилец 38-го дома на улице Профессора Попова. Гражданин сообщил, что трое мужчин в его дворе готовятся к самоподрыву. На одном из них закреплено «взрывное устройство», двое других на расстоянии жмут на какой-то пульт.

По приезду, полиция установила, что шоу устроили киношники, проводившие тестовые съемки с фейерверками. Однако при проверке документов выяснилось, что тот, на кого надевали пояс, находился в России нелегально. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фильм русского режиссера получил приз на Каннском фестивале.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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