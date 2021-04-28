В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 18 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки медики обследовали 18894 жителя Петербурга.

Об этом стало известно в среду, 28 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 13910 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, в Смольном начали готовиться к массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Бригада медиков из прививочных пунктов приступила к работе после 26 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице заболеваемость коронавирусом по-прежнему продолжает снижаться, но достаточно медленно.

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