В честь Дня работника скорой медицинской помощи дадут залп из пушки Петропавловки

В честь Дня работника скорой медицинской помощи дадут залп из пушки Петропавловки
Петропавловская крепость. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В среду, 28 апреля, будет дан залп из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Дня работника скорой медицинской помощи.

Кроме того, вечером подсветка в красно-синих тонах украсит Дворцовый мост и декоративные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны, сообщили в Комитете по здравоохранению.

Центральным мероприятием Дня работника скорой медицинской помощи станет большой концерт в БКЗ «Октябрьский».

В Калининском районе в саду «Прометей» состоится торжественная высадка деревьев на Аллее памяти медицинских работников, отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 3 марта, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятника медработникам, умершим во время пандемии коронавирусной инфекции. Символом памяти стала скульптура «Печальный ангел» легендарного городского художника Романа Шустрова.

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