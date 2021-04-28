В Петербурге стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival

В Петербурге стартовали продажи самого длинного автомобиля KIA. Фото: ГК «Прагматика»

В Петербурге стартовали продажи самого длинного автомобиля KIA. Фото: ГК «Прагматика»

Продажи Kia Carnival четвертого поколения начались в Петербурге. Начальная стоимость кроссвэна — 2 599 900 рублей.

Машина доступна в пяти комплектациях- автомобиля — Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+. Из них первые две доступны только в дизельной версии с четырехцилиндровым двигателем 2.2 л, мощностью 199 л.с.

Остальные три версии, помимо дизельного варианта, предлагаются с бензиновым двигателем 3.5 л и 249 л.с. Все комплектации оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

KIA Carnival в дизельной версии разгоняется до 100 км/ч за 10,7 с, в бензиновой — за 8,5 с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.