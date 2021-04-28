Маршруты некоторых автобусов изменили из-за репетици Парада Победы

Дороги автобусов № 7, 10, 22, 24, 191, 3 ,27 временно изменены из-за репетиций Парада Победы и закрытием движения машин по Невскому проспекту, Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти три сотни новых камер установят на дорогах Петербурга в 2021 году. Почти во всех районах города на Неве появятся 240 новых камер, сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи. Они будут фиксировать скорость, выезд навсречку, пересечение сплошных, разворот не в том месте , нарушения на зебре и другое.