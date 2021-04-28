В Петербурге оштрафовали «Невскую мануфактуру»

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Компания должна будет выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности АО «Невская мануфактура» по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что постановление вынес Мировой судья судебного участка №137. Предприятию предстоит выплатить 80 тысяч рублей из-за невыполнения в срок законного предписания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП поднимет вопрос о судьбе сгоревшей «Невской мануфактуры».