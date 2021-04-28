Оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России

Оперштаб опроверг начало третьей волны коронавируса в России
В России продолжают проверять граждан на коронавирус. Фото: sputnikvaccine.com

Статья Bloomberg о третьей волне заболеваний неверно истолковывает ситуацию в России. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По словам специалистов, сейчас ситуация в стране стабильна, поэтому говорить о начале третьей волны «абсолютно неверно».

Как сообщил ТАСС, в оперштабе подчеркнули, что фиксируемый в стране рост новых случаев инфицирования COVID-19 существует, но он идет плавно. Соблюдение противоэпидемических мер поможет сохранить уровень новых пациентов на низком уровне.

Содержимое данной статьи также опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин заявил о преодолении самой острой фазы пандемии в России.

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