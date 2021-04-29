Под Воронежом созовут ассамблею «петровских музеев» к 350-летию со дня рождения Петра I

Под Воронежом созовут ассамблею «петровских музеев» к 350-летию со дня рождения Петра I
«Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Фото: соцсети "ВКонтакте" группа

В России запланировали провести первое учредительное собрание Ассамблеи «петровских музеев» к юбилею Петра I. Об этом сообщается на сайте правительства Воронежской области.

Известно, что мероприятие назначено на 9 июня в Дворцовом комплексе Ольденбургских, это находится под Воронежем.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова рассказала, что собрание случится в честь 350-летия первого российского императора Петра I.

Привлечены будут и огромные музеи мирового значения, и небезуспешные региональные организации, а также совсем небольшие музеи малых «петровских городов.

При этом, на открытие данной экспозиции созовут глав «петровских музеев» всех регионов России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский губернатор Александр Беглов поздравил директора Русского музея Владимира Гусева и всех сотрудников с юбилеем музея, в этом году он отмечает 125 лет.

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