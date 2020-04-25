Беглов поздравил Русский музей со 125-летием

Беглов поздравил Русский музей со 125-летием
Михайловский дворец. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил директора Русского музея Владимира Гусева и всех сотрудников с юбилеем музея, в этом году он отмечает 125 лет.

История музея началась с издания указа Императора Николая II об учреждении Русского музея Императора Александра III в апреле 1895 года.

Музей хранит крупнейшее собрание шедевров русской живописи и носит звание первой государственной сокровищницы национального искусства.

Градоначальник напомнил, что собрание российского искусства в культурном учреждении признано самым большим в мире. По его словам, все эти годы музей приобщает россиян к истинным ценностям.

Русский музей, несмотря на то, что закрыт на время пандемии, продолжает свою просветительскую деятельность. Учреждение проводит онлайн-экскурсии и трансляции лекций.

Беглов пожелал всем сотрудникам музея и его почитателям дальнейших успехов и здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Русский музей отметит юбилей онлайн.

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