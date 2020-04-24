Русский музей отметит юбилей онлайн

Русский музей отметит юбилей онлайн
Михайловский дворец. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В этому году петербургскому музею исполняется 125 лет.

Руководство учреждения готовило массу различных мероприятий для своих гостей, планировалось проведение различных выставок и лекций. Вход в музей хотели сделать бесплатным. Но коронавирус и связанная с ним эпидемия решили внести свои коррективы. Об этом сообщает пресс-служба государственного Русского музея.

Но унывать не стоит. На помощь приходят новые технологии. С помощью них планы можно реализовать в режиме онлайн. И посетить различные мероприятия, находясь дома, смогут не только петербуржцы, но и все желающие. Трансляцию всех событий музея можно будет смотреть на его сайте и в официальных группах в социальных сетях.

Напомним, указ о создании музея подписал 25 апреля 1895 году император Николай II.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрываются музеи и театры.

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