Стрельба у ТЦ «Норд» обернулась уголовным делом

Водитель, который стрелял по пешеходу из травматического пистолета рядом с торговым центром «Норд» на проспекте Просвещения в Петербурге, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 апреля возле торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения. Двое мужчин не поделили дорогу и решили выяснить, кто лучше знает правила дорожного движения. Водитель «Фольксвагена» агрессивно отреагировал и пустил в ход травматический пистолет.

Пострадавший со сквозным огнестрельным ранением левой кисти был госпитализирован.

Как стало известно gazeta.spb.ru, выстрел был сделан из травматического пистолета Grand Power Т-11F.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.