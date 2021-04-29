Актрисе Агате Муцениеце пришлась по вкусу идея замораживания яйцеклеток

Актрисе Агате Муцениеце пришлась по вкусу идея замораживания яйцеклеток
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце захотела заморозить свои яйцеклетки. Об этом она рассказала в Youtube-шоу Mambook.

При этом, специалист по оплодотворению объяснила Муцениеце, что для того, чтобы заморозить яйцеклетку предстоит заплатить от 100 до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, будет нужно платить по 12 тыс. рублей каждый год, чтобы клетка хранилась.

Тогда актриса сказала, что такая идея ей по душе. Она заявила, что не знает, какие мысли у нее в голове будут лет через десять, и вдруг она захочет иметь еще детей, а будет поздно.

Известно, что латвийской актрисе театра и кино на данный момент 32 года. У нее двое детей — мальчик и девочка — Мия и Тимофей от экс-супруга актера Павла Прилучного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романтической связи своего бывшего супруга Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.

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Актрисе Агате Муцениеце пришлась по вкусу идея замораживания яйцеклеток
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