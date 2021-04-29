Со светского мероприятия Дмитрий Дибров уехал в Боткинскую больницу

Дибров рассказал, что после инсульта иногда не может вспомнить нужное слово. Фото: Instagram

Дибров рассказал, что после инсульта иногда не может вспомнить нужное слово. Фото: Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Дибров на премьере потерял сознание, однако его коллеги не растерялись и вызвали скорую. Об этом он рассказал в последнем интервью «Собеседнику».

Когда шоумену стало дурно, бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович не мешкал и вызвал бригаду скорой помощи. После чего Диброва повезли в Боткинскую больницу.

Теперь Дмитрий Дибров считает Якубовича своим спасителем. Потому как любое промедление при инсульте может стоить жизни.

Также шоумен отметил, что последствия все же присутствуют. Иногда замечает, что стала подводить память.

Поэтому сегодня ведущий придерживается исключительно здорового образа жизни. Однако спортом, по состоянию здоровья, пока заниматься нельзя.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что состояние здоровья телеведущей Алены Водонаевой после микроинсульта ухудшилось.